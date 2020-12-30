УЗ расследует инцидент / УНИАН
Акционерная компания «Укрзализныця» расследует инцидент со сходом с рельсов первой и второй колесных пар экспресса №828 «Киев - Борисполь-Аэропорт», который произошел сегодня в 11:25 на станции «Дарница».
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Об этом сообщила пресс-служба компании.
Согласно сообщению, в результате инцидента никто не пострадал.
Отмечается, что комиссия «Укрзализныци» уже работает на месте инцидента.
«Причины будут установлены в кратчайшие сроки», - сообщила пресс-служба.
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