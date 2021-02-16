За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве сообщено о подозрении двум врачам, которые требовали у пациента взятку за присвоение группы инвалидности.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, задержаны председатель медико-социальной экспертной комиссии и ее сообщница за вымогательство неправомерной выгоды.

«Злоумышленницы заставляли пациента уплатить 3 тысячи долларов США за принятие положительного решения комиссией о присвоении ему группы инвалидности», - говорится в сообщении.

Читайте такжеИзбиение стоматологом детей в Ривне: за врача взялась полиция

В ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре прошлого года врач Центра первичной медико-санитарной помощи сообщила пациенту, что за предоставление ему необходимого заключения и описания болезни он должен передать деньги частями в кратчайшие сроки.

«Первый платеж в размере 30 тыс. грн мужчина передал врачу сразу. Кроме того, еще 10 тыс. грн пострадавший передал посреднице, которая взамен отдала ему медицинское заключение о подтверждении 2-й группы инвалидности», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали чиновницу и ее сообщницу-врача на «горячем» как только та принесла деньги в кабинет.

Следователи Оболонского управления полиции сообщили обоим фигуранткам о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Другие новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Янкевич