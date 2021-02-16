В Киеве сообщено о подозрении двум врачам, которые требовали у пациента взятку за присвоение группы инвалидности.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, задержаны председатель медико-социальной экспертной комиссии и ее сообщница за вымогательство неправомерной выгоды.
«Злоумышленницы заставляли пациента уплатить 3 тысячи долларов США за принятие положительного решения комиссией о присвоении ему группы инвалидности», - говорится в сообщении.
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В ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре прошлого года врач Центра первичной медико-санитарной помощи сообщила пациенту, что за предоставление ему необходимого заключения и описания болезни он должен передать деньги частями в кратчайшие сроки.
«Первый платеж в размере 30 тыс. грн мужчина передал врачу сразу. Кроме того, еще 10 тыс. грн пострадавший передал посреднице, которая взамен отдала ему медицинское заключение о подтверждении 2-й группы инвалидности», - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали чиновницу и ее сообщницу-врача на «горячем» как только та принесла деньги в кабинет.
Следователи Оболонского управления полиции сообщили обоим фигуранткам о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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