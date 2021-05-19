Видеозапись очевидцев опубликовали в сети.

В Киеве на вокзале засняли группу ромов, которые возвращались домой с мешками, набитыми собранными на кладбищах продуктами после проводов.

Видео опубликовал Telegram-канал «Киев оперативный».

«Сильно там не радуйтесь, это домой едут не те, что грабят. Это те, которые собирают продукты на кладбищах после проводов», – говорится в подписи к записи.

«Вы даже представить не можете, что в этих мешках. У кого какие догадки?» – указал автор видео на ролике.

Читайте такжеВ Херсоне на свалке нашли поселение нескольких семей с детьми (видео)Пользователи в комментариях возмутились увиденным и поделились своими предположениями, что будет дальше с этой «добычей»: «Я на новой почте отгрузки их видел, целые коробки огромные», «Продают обратно на Рошен», «Бесполезные трутни», «Они по-другому не могут. Это паразиты мира», «Скорее, уйдет на перепродажу, и траванется (отравится) ребенок из нормальной семьи», «Если бы трутни... Они хуже, паразиты общества. Мало того, что воруют, так еще и наркоту продают».

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Автор: Катерина Шварц