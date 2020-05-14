Ромы подали в суд на мэра Ивано-Франковска за "расистские высказывания"

Ромы хотят получить деньги за нарушение чести и достоинства своего национального меньшинства.

Скандал из-за высказывания мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в отношении ромов, которых он требовал "запаковать и вывести", получил новый оборот от ромов Закарпатья, они подали на него за такие высказывания в суд.

Читайте также"Дай денег или я на тебя плюну": мэр Ивано-Франковска объяснил, чем его разозлили ромы

Об этом сообщает издание "Закарпатье Онлайн". Представители общественной организации "Сообщество ромов Закарпатья" требуют возмещения морального вреда за "язык расистской и этнической ненависти" в отношении национального меньшинства.

Иск на сумму 250 тыс. грн в Ивано-Франковский городской суд направила совсем недавно созданная организация. Ее основали 26 апреля и зарегистрировали в селе Холмок Ужгородского района.

Как сообщал УНИАН, Руслан Марцинкив на совещании, которое транслировалось онлайн в соцсети, заявил, что из города на Закарпатье, то есть домой, полиция должна вывезти всех цыган, которые нарушают общественный покой, воруют и занимаются мошенничеством. Слов при этом не подбирал. После эфира высказывания городского председателя получили огласку. Посольство США в Украине назвало это притеснением цыган и призвал украинских чиновников не забывать о правах человека. После скандала на мэра Ивано-Франковска открыли уголовное производство за враждебные высказывания.