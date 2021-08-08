Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал.

На украинской железной дороге вечером в субботу произошла новая авария - сошел с рельсов локомотив и три колесные пары первого вагона поезда №357 Рахов - Киев. К слову, не так давно СНБО поручил Кабмину провести проверку "Укрзализныци".

Как сообщает пресс-служба компании, в результате субботнего инцидента, который произошел вблизи Тернополя, никто не пострадал.

"На место происшествия выехала комиссия "Укрзализныци". Случай расследуется. Сейчас пассажиры первого вагона пересажены в другие вагоны, принимается решение о технологии проследования поезда дальше. Из-за инцидента в пути задержится встречный поезд №358 Киев-Рахов. Просим прощения за временные неудобства. В случае задержки других поездов будем информировать дополнительно", - говорится в сообщении.

Это не первый подобный случай за последнее время. Недавно на Киевщине в районе участка Васильков-Боярка с рельсов сошел хозяйственный поезд, в связи с этим часть пассажирских поездов прибыли в конечные пункты с опозданием.

Также сообщалось, что в Николаевской области загорелся поезд "Киев-Херсон".

В еще одном случае на Закарпатье столкнулись пассажирский поезд и грузовик. Пять человек были травмированы, 226 эвакуировали

Автор: Юрий Годован