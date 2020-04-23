"Дай денег или я на тебя плюну": мэр Ивано-Франковска объяснил, чем его разозлили ромы

По словам городского головы Ивано-Франковска, группа из около 20 цыган проживала в привокзальном парке, использовала детей для мошенничества, попрошайничала в общественных местах и полностью игнорировала требования карантина.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что группа цыган, которую он распорядился вывезти за пределы города, создавала социальное напряжение.

"Когда к тебе подходит человек без маски, хватает тебя за руку и говорит: "Если ты не дашь мне денег, то я на тебя плюну, харкну", – это создает социальное напряжение и очень нестабильную ситуацию", – рассказал мэр, передает «Обозреватель».

Читайте такжеБуду воровать и ничего мне не будет: журналист показал скандал с цыганами на улицах Киева (видео)

По словам градоначальника, группа из около 20 ромов проживала в привокзальном парке, использовала детей для мошенничества, попрошайничала в общественных местах и полностью игнорировала требования карантина.

В этом контексте он напомнил о том, что в городе сложилась опасная эпидемиологическая ситуация. По состоянию на 23 апреля было зафиксировано 16 случаев смерти от коронавируса, еще 4 смерти "на подтверждении".

"Очевидно, что правоохранительные органы должны были осуществлять какие-то действия. Законным путем было необходимо решить проблему соблюдения карантина в городе Ивано-Франковск", – заявил он.

Марцинкив также сообщил о том, что эта группа цыган, в отличие от других жителей города ромской национальности, отказывалась социализироваться.

"В городе проживает достаточно большое количество ромов, в частности, в доме ночного пребывания. Часть ромов работает на полигоне по трудовым договорам, ходят в наши заведения, школы, детские сады. В этом нет проблемы. Проблема в том, что указанные лица не хотели социализироваться и даже получать помощь", – заявил мэр.

По его словам, в доме ночного пребывания всем бездомным, в частности, людям ромской национальности, предоставляется возможность переночевать, помыться, поесть, получить медицинскую помощь и экспресс-тест на коронавирус, но упомянутая группа ромов отказалась воспользоваться этими услугами.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал в скандал из-за требования вывезти из города представителей ромской общины. Позже он извинился за свое эмоциональное высказывание.