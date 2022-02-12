На месте работают профильные службы и правоохранители, которые проводят проверку.

В Святошинском районе Киева в результате взрыва гранаты в частном доме погиб мужчина.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, информация о взрыве в частном доме на улице Юрия Клена поступила на спецлинию 102 сегодня.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы полиции, криминалистическая лаборатория, судебно-медицинский эксперт, врачи и взрывотехники.

Предварительно правоохранители установили, что взрыв произошел в результате подрыва боеприпаса, похожего на гранату РГД-5. Взрывотехники обследовали помещения и придомовую территорию. Во время осмотра помещения следователи изъяли оружие и боеприпасы, происхождение и вид которых будут установлены после экспертного исследования.

В ходе первоочередных следственных действий на балконе второго этажа правоохранители обнаружили мертвым 59-летнего владельца помещения, на теле которого судебно-медицинский эксперт выявил ранения, похожие на осколочные. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения о данном событии надлежащим образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. После проведения проверки событию будет предоставлена правовая квалификация.

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