Рядом был подземный пешеходный переход.

В Киеве пенсионерка пыталась перебежать бульвар Дружбы народов, который насчитывает восемь полос для движения транспорта. Женщина мгновенно погибла.

Об этом сообщают столичные паблики в соцсетях.

Как уточняет "Киев Оперативный", смертельная авария произошла неподалеку от станции метро "Дружбы народов". Сбил женщину автомобиль Mitsubishi.

По информации dtp.kiev.ua, женщина перебегала дорогу вблизи подземного пешеходного перехода.

Ранее под Киевом произошло ДТП из-за внезапного попадания на проезжую часть мужчины. На видео видно как человек пропустил несколько авто, после чего неожиданно бросился под колеса одного из них.

До этого в Киеве в районе станции метро "Почайна" водитель Fiat нарушил правила дорожного движения, в результате чего столкнулся с автомобилем такси Renault. Авария произошла на Оболонском проспекте. В результате столкновения авто такси перевернулось прямо на дороге.

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Автор: Юрий Годован