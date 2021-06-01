Пострадала женщина, ехавшая в такси.

В Киеве в районе станции метро "Почайна" водитель Fiat, по предварительным данным, нарушил правила дорожного движения, в результате чего столкнулся с автомобилем такси Renault.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя фото с места происшествия.

Авария произошла на Оболонском проспекте. В результате столкновения авто такси перевернулось прямо на дороге.

"Fiat ехал с Оболони по Оболонскому проспекту и решил повернуть, нарушив ПДД (сейчас тут только знаки прямо в оба направления). Пострадала женщина-пассажир такси, госпитализирована", - сказано в сообщении.

На место аварии прибыла следственно-оперативная группа полиции.

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Автор: Юрий Годован