В Киеве в районе станции метро "Почайна" водитель Fiat, по предварительным данным, нарушил правила дорожного движения, в результате чего столкнулся с автомобилем такси Renault.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя фото с места происшествия.
Авария произошла на Оболонском проспекте. В результате столкновения авто такси перевернулось прямо на дороге.
"Fiat ехал с Оболони по Оболонскому проспекту и решил повернуть, нарушив ПДД (сейчас тут только знаки прямо в оба направления). Пострадала женщина-пассажир такси, госпитализирована", - сказано в сообщении.
На место аварии прибыла следственно-оперативная группа полиции.
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