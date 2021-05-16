Причина странного поступка мужчины пока не установлена.

Под Киевом произошло ДТП из-за внезапного попадания на проезжую часть мужчины. Авария, произошедшая в Тарасовке, попала на видео.

Запись обнародована на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Момент ДТП с пешеходом, который попал под автомобиль Toyota, в Тарасовке. Так он нарочно прыгнул?", - говорится в сообщении.

На видео видно, как мужчина пропустил несколько авто, после чего неожиданно бросился под колеса одного из них.

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Автор: Юрий Годован