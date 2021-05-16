ДТП в Тарасовке / скриншот
Под Киевом произошло ДТП из-за внезапного попадания на проезжую часть мужчины. Авария, произошедшая в Тарасовке, попала на видео.
Запись обнародована на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"Момент ДТП с пешеходом, который попал под автомобиль Toyota, в Тарасовке. Так он нарочно прыгнул?", - говорится в сообщении.
На видео видно, как мужчина пропустил несколько авто, после чего неожиданно бросился под колеса одного из них.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Таксист под Киевом напал на тетю ради денег и имитировал несчастный случай
- В Киеве Chevrolet на скользкой дороге влетел в тягач: парализовано движение троллейбусов (фото)
- На Луганщине пьяный водитель наехал на группу подростков: есть погибший (фото)
- В масштабном ДТП на Хмельнитчине погибли четыре человека (фото, ВИДЕО)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram