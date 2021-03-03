Воры украли видеорегистратор.

В Киеве неизвестные обокрали автомобиль, который принадлежит исполняющему обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максиму Грищуку.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Dетектив-Info.

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Как сообщается, автомобиль был припаркован возле дома по улице Елены Телиги в Шевченковском районе Киева.

По словам Грищука, злоумышленники разбили стекло водительской двери Land Rover Discovery и прихватили с собой видеорегистратор из салона.

Поймать обидчиков главы САП по горячим следам не удалось, сейчас розыск злоумышленников продолжается.

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Автор: УНИАН