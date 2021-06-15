Для разоблачения преступников полиция инсценировала похищение мужчины в Киеве.

Правоохранители сорвали попытку похищения и убийства в Киеве сербского бизнесмена Милована Рогановича – владельца сети магазинов спортивной одежды в Украине.

Как сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, заказчиками оказались лица из ближайшего окружения пострадавшего.

Так, в декабре 2020 года киевские правоохранители получили информацию о подготовке похищения гражданина Сербии, который имел прибыльный бизнес в Украине.

Для спасения его жизни полицейские в несколько этапов провели спецоперацию: вышли на организатора, совместно с сербскими коллегами провели следственные действия для документирования заказчиков, инсценировали похищение мужчины и задержали организатора.

"Сначала удалось выйти на организатора, это гражданин Украины, который временно жил за границей. Именно он и подыскивал лиц, которые похитят потерпевшего. Впоследствии установили заказчиков и мотивы их преступных действий. Чтобы завладеть состоянием потерпевшего, лица из ближайшего окружения решили от него избавиться: похитить, заставить подписать необходимые документы, а затем убить. Для этого организатору передали всю информацию о мужчине", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве ремонтники-иностранцы избили и похитили заказчика, который им не заплатил (фото)

Преступление должны были совершить во время очередного визита потерпевшего в Украину. Несколько раз в год он приезжал для контроля деятельности подчиненных предприятий.

За ликвидацию мужчины заказчики обещали организатору квартиру в Москве стоимостью 2 млн долларов.

7 июня в Киеве было инсценировано похищение мужчины и предоставлены заказчикам доказательства, которые это подтверждают. После подписания документов, по планам заказчиков, мужчину должны были убить.

11 июня правоохранители задержали организатора на территории Закарпатской области после передачи "исполнителю" 10 тыс. долларов как части вознаграждения.

На основании полученных доказательств задержанному сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: законченное покушение на организацию совершения похищения человека из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146); законченное покушение на организацию совершения умышленного убийства похищенного человека, из корыстных побуждений, по заказу группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 3, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115).

12 июня ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия для привлечения всех фигурантов к уголовной ответственности.

Как уточнили в пресс-службе Офиса генпрокурора, заказчиками оказались супруга потерпевшего и ее брат, ведь бизнесмен намеревался развестись с ней и лишить ее финансов.

Напомним, 10 июня в сети появилось видео похищения гражданина Сербии Милована Рогановича - владельца компании "Дельта Спорт", которая является официальным дилером NIKE в Украине и имеет сеть ритейла.

Инцидент произошел в ночное время на столичном Подоле - к мужчине подъехала машина, а затем трое неизвестных затолкали его в салон и уехали

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи