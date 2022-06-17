Во время обысков в доме бандитов, обнаружен целый арсенал оружия.

В Киеве сотрудники СБУ обезвредили банду из 5 человек разной национальности, которые выдавали себя за членов добровольческого батальона.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что их деятельностью с территории РФ руководил уроженец Дагестана, подконтрольный представителям российских спецслужб.

"Для маскировки преступной деятельности участники банды устроились в ряды добровольческого батальона одного из районов столицы. Используя документы подставных лиц, они получили автоматическое оружие, которое впоследствии прятали по местам проживания", - говорится в сообщении.

У бандитов изъят арсенал боевых средств поражения. Среди них - 29 автоматов Калашникова, 1,2 кг взрывчатки, боевые гранаты, гранатомет, пулемет РПК и тому подобное.

По данным следствия, автоматы злоумышленники планировали использовать для дестабилизации обстановки в регионе.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Одному из участников банды уже сообщено о подозрении. Решается вопрос о привлечении к ответственности других лиц. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 13 июня в Киеве патрульные задержали нескольких человек, подозреваемых в причастности к диверсиям.

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