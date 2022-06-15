Злоумышленник совершил покушение на территориальную целостность Украины.

Полиция разыскивает уроженца РФ, который в Одесской области создал преступную группировку и сотрудничал с оккупантами.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"В ходе расследования установлено, что Мусаев Халид Абдулвах, 1966 года рождения, по предварительному сговору с группой лиц, создал преступную организацию с межрегиональными связями, которая "действовала на территории города Одесса и области", - сказано в сообщении. Члены организации совершали заказные убийства, разбойные нападения, вымогательства, похищения людей, а также занимались сбытом наркотиков. Также фигурантам инкриминируют контрабанду оружия и боеприпасов.

В то же время полицейские выяснили, что Мусаев сотрудничал с российскими оккупантами и совершал действия по изменению границ территории Украины.

Подозреваемому сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он скрывается от следствия и объявлен в розыск. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Одесчине избили и ограбили переселенцев из Николаева.

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