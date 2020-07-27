В Киеве ночью сгорели три автозака - СМИ
11:48, 27 июля 2020Происшествия
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Огонь перекинулся с одного авто на два соседних.
В Киеве сгорели автозаки / Фото УНИАН
В Киеве в ночь на понедельник сгорели три автомобиля полиции, которые были предназначены для перевозки задержанных.
Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на источники в полиции.
"Пожар произошел в Центре обеспечения ГУНП №2 на Железнодорожном шоссе, 9. В 03:20 загорелся автозак ПАЗ, огонь быстро охватил еще два автозака, стоявших рядом", - пишет издание.
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В полиции уточнили, что не исключают версии о поджоге машин для перевозки задержанных, поскольку, по словам дежурного, в три часа ночи он услышал хлопок, после которого от машин повалил дым.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на Подоле ранним утром произошел взрыв в жилом доме.
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