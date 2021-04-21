Инцидент произошел, когда работники КП ДЭУ Печерского района выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда.

В Киеве неизвестный открыл огонь и ранил одного из дорожников, что выполняли ремонтные работы в Печерском районе.

Об этом сообщается в Telegram-канале КГГА.

Известно, что инцидент произошел, когда работники КП ДЭУ Печерского района выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда.

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«К ремонтной бригаде приехал неизвестный мужчина на белом автомобиле марки «Renault Trafic» и начал словесный конфликт. В конце концов он открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий - по людям. Ранение получил механизатор фрезы. Нападавший с места инцидента скрылся", - говорится в сообщении.

Сейчас на место преступления вызвали полицию и медиков, пострадавший работник госпитализирован.

По данным Telegram-канала «Киев сейчас», инцидент произошел по адресу Столичное шоссе, 103.

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Автор: Денис Прядко