Алкотестер "Драгер" показал отсутствие алкоголя в его крови.

В Киеве на проспекте Победы сегодня водитель автомобиля BMW совершил наезд на двух коммунальщиков, один погиб, а второй с травмами госпитализирован.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на двух работников, которые в то время убирали территорию", - говорится в сообщении.

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В результате мужчина 1994 года рождения погиб, другой пострадавший 1967 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение.

"Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Прибор "Драгер" показал отсутствие алкоголя в его крови", - отметили правоохранители.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

ДТП в Украине

В сентябре на Львовщине произошла кровавая авария. В результате ДТП возле города Броды погибли три девушки-миссионерки, а также 7-летний сын женщины, которая управляла автомобилем Volkswagen Caddy.

Еще одна серьезная авария случилась в Одесской области. В масштабном ДТП пострадали 17 человек. По данным полиции, грузовик столкнулся с автобусом, в котором находилось 45 пассажиров.

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