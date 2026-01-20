'Надо перетерпеть': нардеп ответил, когда ждать улучшения ситуации в энергетике

Ситуация в энергетической отрасли, которая сегодня подвергается мощным российским ударам, начнет улучшаться с марта. Об этом сказал в эфире "Киев24" Сергей Нагорняк, народный депутат Украины из фракции "Слуга народа".
"Нам нужно перетерпеть январь и февраль. С марта ситуация должна постепенно улучшаться", - отметил он.
Нагорняк подчеркнул, что ситуация в столице Украины непростая.
"Россияне пытаются сделать все для того, чтобы киевляне остались без электроснабжения и теплоснабжения", - добавил он.
По его словам, с этой целью бьют по генерации, которая есть в городе Киеве, и по объектам системы передачи, которые отвечают за поставку электрической энергии с АЭС в столицу и в центр Украины.
"Они бьют на постоянной основе и по генерации, и по операторам системы передач", - подчеркнул нардеп.
При этом Нагорняк добавил, что и погодные условия не способствуют улучшению ситуации в ближайшее время, потому что есть очень много аварийных повреждений, поскольку нагрузка на систему очень значительная, когда включается свет - люди пытаются сразу зарядить устройства, постирать и т.д.
Обстрелы энергетики - последние новости
Как сообщал УНИАН, ночью с 19 на 20 января Россия снова атаковала Киев баллистикой и дронами, раздавались мощные взрывы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки на столицу без тепла остались 5 635 многоэтажек - почти 80 процентов из них - дома, куда возвращали теплоснабжение после прошлой атаки 9 января. На вчерашний вечер без тепла оставались всего 16 домов.
Он отметил, что в результате вражеской атаки на левом берегу столицы перебои со светом, а также с водоснабжением.