'Надо перетерпеть': нардеп ответил, когда ждать улучшения ситуации в энергетике

Он отмечает, что январь и февраль будут сложными для Украины и из-за обстрелов, и из-за холодной погоды.

Ситуация в энергетической отрасли, которая сегодня подвергается мощным российским ударам, начнет улучшаться с марта. Об этом сказал в эфире "Киев24" Сергей Нагорняк, народный депутат Украины из фракции "Слуга народа".

"Нам нужно перетерпеть январь и февраль. С марта ситуация должна постепенно улучшаться", - отметил он.

Нагорняк подчеркнул, что ситуация в столице Украины непростая.

Видео дня

"Россияне пытаются сделать все для того, чтобы киевляне остались без электроснабжения и теплоснабжения", - добавил он.

По его словам, с этой целью бьют по генерации, которая есть в городе Киеве, и по объектам системы передачи, которые отвечают за поставку электрической энергии с АЭС в столицу и в центр Украины.

"Они бьют на постоянной основе и по генерации, и по операторам системы передач", - подчеркнул нардеп.

При этом Нагорняк добавил, что и погодные условия не способствуют улучшению ситуации в ближайшее время, потому что есть очень много аварийных повреждений, поскольку нагрузка на систему очень значительная, когда включается свет - люди пытаются сразу зарядить устройства, постирать и т.д.

Обстрелы энергетики - последние новости

Как сообщал УНИАН, ночью с 19 на 20 января Россия снова атаковала Киев баллистикой и дронами, раздавались мощные взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки на столицу без тепла остались 5 635 многоэтажек - почти 80 процентов из них - дома, куда возвращали теплоснабжение после прошлой атаки 9 января. На вчерашний вечер без тепла оставались всего 16 домов.

Он отметил, что в результате вражеской атаки на левом берегу столицы перебои со светом, а также с водоснабжением.

Вас также могут заинтересовать новости: