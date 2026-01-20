Представитель Путина в Давосе может сорвать соглашение Украины и США, - Euronews

Неожиданный визит Дмитриева вписывается в подход Москвы к переговорам.

Главный переговорщик Кремля и представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев неожиданно должен появиться на саммите в Давосе для встречи с американской делегацией. Как пишет Euronews, это ставит под угрозу ожидаемое соглашение по мирному плану между США и Украиной.

Трамп должен появиться в Давосе в среду, чтобы выступить со специальной речью на саммите. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский, который также лично будет присутствовать в Давосе, встретится с Трампом, чтобы подписать новые гарантии безопасности для потенциального соглашения о прекращении огня с Россией.

"Однако внезапное заявление Москвы о том, что Дмитриев отправится в Давос, ставит под сомнение эту цель. Присутствие человека Путина может сигнализировать о попытке Кремля сорвать это соглашение, появившись первым", - пишет издание.

Видео дня

Поездка Дмитриева еще более удивительна, учитывая, что ВЭФ заморозил свои официальные связи с российскими организациями и лицами в марте 2022 года и с тех пор не приглашал российских чиновников или представителей бизнеса на ежегодные встречи в Давосе. Однако это вписывается в подход Москвы к возглавляемым США переговорам по прекращению войны в Украине, отмечается в статье.

Будучи генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и членом ближайшего окружения Путина, Дмитриев сыграл ключевую роль в попытках убедить Вашингтон взглянуть на ситуацию с точки зрения Москвы. Он был контактным лицом с посланником Трампа и главным переговорщиком Стивом Уиткоффом и участвовал в саммите Трампа и Путина на Аляске в августе.

Ожидается, что Уиткофф прибудет в Давос на этой неделе в составе делегации Трампа. В числе участников также высокопоставленные чиновники, такие как госсекретарь США Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

"Хотя Белый дом заявил, что никаких двусторонних встреч не запланировано, присутствие Уиткоффа и Кушнера, которых считают ключевыми фигурами в любых переговорах с Москвой и Киевом, дало понять инсайдерам, что в Давосе будет подписано соглашение между Трампом и Зеленским", - отмечает издание.

Переговоры в Давосе - новости

Ожидалось, что саммит в Давосе будет посвящен Украине, а Россия будет представлена ​​как главный противник ЕС. Вместо этого из-за ситуации с Гренландией украинский вопрос оттеснили на второй план, а разговоры ведутся об опасности, исходящей от Соединенных Штатов.

При этом, по данным Politico, встреча между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна была стать геополитическим центром конференции в этом году, до сих пор не назначена. Как отметил один из американских чиновников, нежелание её проводить исходит со стороны Белого дома.

Вас также могут заинтересовать новости: