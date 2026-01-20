Холода отступают, но ненадолго: синоптик предупредила об угрозе новых морозов

По словам Натальи Диденко, в конце января и начале февраля сильные морозы могут снова возобновиться.

Еще сегодня, 20 января, в Украине ожидается очень морозная погода, а в дальнейшем температура несколько повысится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

"Далее по неделе, скорее во второй половине, замаячило ослабление морозов", - порадовала она.

Однако это потепление не будет простым.

"Ослабление морозов совпадет с появлением осадков и, соответственно, усилением ветра. А это также для ситуации как на дорогах, как в помещениях, как в головах и сосудах будет некомфортно", - сообщила Наталья Диденко.

Кроме того, по ее данным, уже в скором времени есть вероятность новой волны холода.

"В конце января-начале февраля сильные морозы могут снова возобновиться", - предупредила она.

Потепление в Украине - когда ждать

В Украине с 22 января ожидается ослабление морозов на 2-4 градуса. Об этом Погода УНИАН сообщил синоптик Украинского гидрометеоцентра Иван Семилит. По его словам, в период 20-22 января погодные условия постепенно будут меняться на менее морозные.

Существенных осадков не прогнозируют, только днем 22 января на юго-западе возможен небольшой снег. В ночные часы 20-21 января температура будет понижаться до -9°...-17°, днем составит -4°...-11°. На Закарпатье и юге будет теплее - около 0°...-5°.

Синоптик подчеркнул, что речь идет не о резком потеплении, а лишь о незначительном ослаблении холода. Дневные максимумы достигнут -1°...-7°, а на юге, Закарпатье и Прикарпатье 24 января будет от -3° до +2°.

