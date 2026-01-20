РФ вместо ремонта своего единственного авианосца потратила средства на 'Шахеды', - эксперт

Речь идет об авианосце "Адмирал Кузнецов".

Летом 2025 года российские оккупанты заявили о планах продать или вообще сдать на утилизацию свой единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", который с 2017 года находился на ремонте, сроки завершения которого постоянно переносились. Однако, как пишет военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский, теперь даже в РФ закончились деньги на такой атрибут "великодержавности".

"Авиагруппу "Кузнецова" составляли 100-й и 279-й корабельные авиаполки на палубных истребителях типов Су-33 (17 единиц) и МиГ-29К (22 единицы). Эти подразделения россияне по сути "списали на берег" еще в декабре 2023 года, в рамках формирования нового смешанного авиакорпуса для Северного флота ВМФ РФ (который потерял статус военного округа как самостоятельной стратегической группировки)", - рассказал эксперт.

Он отметил, что за семь лет простоя в ремонте Россия потеряла "костяк" подготовленных пилотов и персонала, которые умели обеспечивать полеты на авианосце.

"Ну, а основа экипажа в 1900 человек (которые были сведены в состав в/ч 20506) была "разорвана" в частности на укомплектование штурмового батальона "Фрегат", который "засветился" в частности в боях против ВСУ на Харьковщине. Так россияне плавно дошли до точки, где "Кузнецов" окончательно перешел в нирвану, а остатки великодержавности будут реализованы согласно экономической целесообразности", - добавил Киричевский.

По словам аналитика, из открытых источников можно узнать оценку ориентировочных затрат на так и не завершенный ремонт, которая составляет до 80 млрд рублей (1 млрд долларов).

"В аналогичную нирвану, кстати, попал и другой флагманский корабль ВМФ РФ - атомный крейсер "Петр Великий" проекта 1144, который где-то с 2022 года не подавал признаков активной службы. Где-то с 2023 года по этому кораблю идут параллельно два вектора - либо все-таки модернизировать с установкой 80 пусковых под ракеты "Калибр", либо все-таки сдать на утилизацию", - подчеркнул эксперт.

По мнению Киричевского, это свидетельствует о том, что россияне при принятии управленческих решений имеют значительную инерцию, которая мотивирована коррупционным фактором.

"Поэтому в оптимизации своей военной машины движутся самым простым путем - наименьшего сопротивления, обеспеченного "ресурсной подушкой". Ну, потому что только производство тех же "Шахедов", несмотря на явно низкую стоимость этих БПЛА, обходится достаточно дорого. Если брать расчеты коллег из DE, то при минимальном уровне в 3000 "Шахедов" в месяц годовые затраты достигают 7,2 миллиарда долларов в год", - объяснил аналитик.

В то же время, если говорить о производстве 1000 "Шахедов" в сутки, то годовой объем расходов может достигать 73 млрд долларов в год.

"И это не считая такой величины, как ориентировочная стоимость запуска каждого из этих дальнобойных БПЛА. Ну, то есть в стремлении масштабировать свои удары по Украине российскому военно-политическому руководству во многих сегментах может понадобиться "урезание затрат", - подытожил Киричевский.

Ранее Forbes писал, что Россия разворачивает на Днепре новые беспилотные катера Sirius-82, которые способны сбрасывать мины в воду, а также перевозить грузы. По словам аналитиков, хотя конструкция лодки относительно проста, "она окажет значительную поддержку российским силам в борьбе за контроль над рекой Днепр и ее островами".

Также сообщалось, что оккупанты начали использовать китайские лазеры для сбивания дронов. Как пояснили эксперты, система обнаруживает, отслеживает и поражает цели с помощью направленного энергетического луча, выводя из строя беспилотники путем повреждения корпуса, датчиков или силовых установок.

