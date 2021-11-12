Имение имеет более сотни отдельных помещений площадью более двух тысяч квадратных метров.

Подозреваемый в госизмене член ОПЗЖ Виктор Медведчук, несмотря на наложенные санкции на него и его жену, почти завершил ремонт семейного имения под Киевом.

Журналисты "Схем" получили в свое распоряжение чертежи здания, говорится в видео в Youtube.

Этот дом возвели на бывшей территории государственных дач. Территории, которую приватизировали в начале 2000-х, по свидетельствам экс – руководителя Фонда госимущества Михаила Чечетова – незаконно, из-за давления лично Виктора Медведчука.

Имение имеет более сотни отдельных помещений площадью более двух тысяч квадратных метров.

Согласно плану, в доме предусмотрены отдельный вход, рецепция, лифт и комнаты для прислуги, отдельные гардеробные под платья для Марченко, помещения для хранения 530 картин, склады ковров, чемоданов и шубная.

В кабинете Медведчука есть тайная комната на 11 квадратов, на этом же этаже расположен каминный зал.

На верхнем этаже установили домашнюю часовню (на чертежах – домовая церковь площадью 43 квадрата), что удивительным образом граничит с зоной для бара.

Журналисты "Схем" насчитали во дворце Медведчука 114 помещений.

Общая площадь дома в соответствии с декларацией – 2 113 квадратных метров.

Со времени предыдущей съемки с воздуха рабочие почти закончили ремонт фасада, возведение новой беседки во дворе и забетонировали дорожку.

Несмотря на то, что "Схемам" удалось получить сведения о подрядчиках, а источники предоставили информацию о движении средств по банковским счетам этих подрядчиков, журналисты не нашли среди плательщиков ни компаний, ни физических лиц, связанных с Медведчуком или Марченко, которые теоретически могли бы заплатить за ремонт дворца.

А значит, подчеркивают авторы материала, есть только рабочая версия: могли платить наличкой.

Дело против Медведчука и Козака

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Козак находится за пределами Украины.

Медведчуку суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу против указанных депутатов до 11 ноября.

Автор: Яна Ставская