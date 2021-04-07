В Киеве задержали группу молодых людей, которые разгромили и ограбили кафе на столичном рынке «Позняки».
Читайте такжеВ Киеве похитили человека из-за долга за ремонт мопедаОб этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Преступление совершено около 13:00 5 апреля. Распылив в лицо продавщицы газовый баллончик, злоумышленники выбили двери и проникли в помещение кафе, в котором в то время проводилась инвентаризация.
Внутри они нанесли телесные повреждения потерпевшей и, опрокинув на нее холодильник, начали все крушить. После этого злоумышленники забрали деньги из кассы и личные средства потерпевшей и скрылись.
Правоохранители установили личности трех нападавших. Двум из них сообщено о подозрении в грабеже с проникновением в помещение (ч. 3 ст. 186 УК Украины). Решается вопрос об уведомлении о подозрении третьего.
Прокуратура будет ходатайствовать перед судом об избрании нападавшим меры пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенное им грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.
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