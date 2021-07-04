В Киеве на парковке супермаркета на улице Антоновича столкнулись сразу четыре автомобиля. ДТП произошло в районе станции метро "Олимпийская".
Об этом сообщает "Обозреватель".
Как отмечается, четыре авто после столкновения стали в ряд. Транспортные средства получили повреждения бамперов и капотов.
О наличии пострадавших не сообщается. На месте ДТП работали сотрудники Национальной полиции, которым предстоит выяснить детали случившегося.
Ранее в столице водитель за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу, чтобы не сбить женщину, и врезался в Hyundai.
До этого под путепроводом вблизи станции метро Берестейская в Киеве произошла авария с фурой, загруженной газоблоками, и несколькими легковыми автомобилями. Пострадали два человека.
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