Детали ДТП будут устанавливать правоохранители.

В Киеве на парковке супермаркета на улице Антоновича столкнулись сразу четыре автомобиля. ДТП произошло в районе станции метро "Олимпийская".

Об этом сообщает "Обозреватель".

Как отмечается, четыре авто после столкновения стали в ряд. Транспортные средства получили повреждения бамперов и капотов.

О наличии пострадавших не сообщается. На месте ДТП работали сотрудники Национальной полиции, которым предстоит выяснить детали случившегося.

Ранее в столице водитель за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу, чтобы не сбить женщину, и врезался в Hyundai.

До этого под путепроводом вблизи станции метро Берестейская в Киеве произошла авария с фурой, загруженной газоблоками, и несколькими легковыми автомобилями. Пострадали два человека.

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Автор: Юрий Годован