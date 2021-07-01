В Киеве водитель за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу, чтобы не сбить женщину, и врезался в Hyundai.
Как сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram-канале, это произошло на улице Маршала Малиновского утром 30 июня.
Полиция отмечает, что на опубликованном видео видно, что женщина внезапно выбежала на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.
Водитель автомобиля Volkswagen пояснил, что пытался избежать наезда на нее, и поэтому выехал на встречную полосу.
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По информации полиции, женщина-пешеход ушла, а вот на водителя Volkswagen составили административный протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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