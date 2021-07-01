По предварительной информации, у грузовика лопнуло колесо, машина сильно повреждена.

Под путепроводом вблизи станции метро Берестейская в Киеве произошла авария с фурой, загруженной газоблоками, и несколькими легковыми автомобилями. Пострадали два человека.

По информации dtp.kiev.ua, грузовая машина опрокинулась и задела несколько легковых авто. "Киев Оперативный" сообщал, что у водителя фуры на ходу лопнуло колесо, из-за чего грузовик отбросило в легковую машину и саму конструкцию путепровода.

"Есть пострадавшие. Движение транспорта усложнено", - говорится в сообщении.

По информации Департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации, во время ДТП пострадали и были госпитализированы с незначительными травмами два человека.

На месте аварии работают пожарные, спасатели и другие службы города. Отмечается, что путепровод не поврежден. Сейчас разбирают газоблоки и убирают грузовой автомобиль.

Движение транспорта на проспекте Победы ограничено. В направлении станции метро "Святошин" от станции метро "Берестейская" движение частично восстановлено на двух полосах.

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Авторы: Юлия Петриченко, Катерина Комолова