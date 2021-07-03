Возле города Тарнув в Польше произошло ДТП, в результате которого пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний.
Об этом в Twitter сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.
«Возле Тарнува в Польше произошло ДТП. Пострадали четверо украинцев, в т.ч. несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм», - написал Николенко.
Также он отметил, что украинский консул прибыл на место происшествия для оказания гражданам консульской помощи, взаимодействия с правоохранительными органами и больницей.
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