Пострадавшие госпитализированы, в их числе несовершеннолетний.

Возле города Тарнув в Польше произошло ДТП, в результате которого пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний.

Об этом в Twitter сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

«Возле Тарнува в Польше произошло ДТП. Пострадали четверо украинцев, в т.ч. несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм», - написал Николенко.

Также он отметил, что украинский консул прибыл на место происшествия для оказания гражданам консульской помощи, взаимодействия с правоохранительными органами и больницей.

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Автор: Игорь Орел