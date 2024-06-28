Сегодня "зеленая" ветка метро после инцидента работает иначе.

На станции Киевского метрополитена "Золотые ворота" пассажир попал под поезд.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации, на "зеленой" линии метро станции "Золотые ворота", "Дворец спорта" и пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" закрыты на вход для пассажиров. "На станции "Золотые ворота" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - сообщили в КГГА.

Так, движение поездов на линии организовано от станции "Красный хутор" до "Кловской" и от "Сырца" до "Лукьяновской". Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

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Позже в КГГА проинформировали, что движение поездов по "зеленой" линии метро восстановлено. "Обстоятельства инцидента падения пассажирки под поезд выясняют правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.

В то же время Павел Петров, пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, в комментарии УНИАН сообщил, что женщина погибла.

"Спасатели уже по факту достали из-под первого вагона поезда на станции метро "Золотые ворота", деблокировали тело женщины и передали работникам скорой медицинской помощи", - сказал он и добавил, что женщине ориентировочно 40-50 лет.

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Как сообщал УНИАН, 27 июня на станции "Университет" "красной" ветки столичного метро человек упал на пути. Из-за инцидента движение поездов на этой линии метро было изменено.

Мужчина находился на рельсах под первым вагоном поезда, его ноги были зажаты. Спасатели достали мужчину из-под вагона метро. В шоковом состоянии, без травматической ампутации нижних конечностей, его передали врачам.

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