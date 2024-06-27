Накануне выходных, 28 июня, в киеве продолжится сухая и очень теплая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью стошлбики термометров покажут +19°, а днем воздух прогреется до +28°. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер будет западный, несильный, 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748-749 миллиметров ртутного столба.
Погода 28 июня - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +18°, днем +28°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +17°, днем +29°.
В Тернополе 28 июня ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +28°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +27°, небольшая облачность, дождь с грозой.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
В Виннице завтра будет +17°...+29°, практически безоблачно.
В Житомире в пятницу ночью будет +17°, днем +28°, ясно и безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+26°.
В Одессе 28 июня - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +27°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +30°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +28°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, обласно с прояснениями.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +18°...+27°.
В Краматорске завтра переменная облачость, температура ночью +14°, днем +26°.
В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +27°.