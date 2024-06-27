Осадков в столице 28 июня не будет.

Накануне выходных, 28 июня, в киеве продолжится сухая и очень теплая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью стошлбики термометров покажут +19°, а днем воздух прогреется до +28°. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер будет западный, несильный, 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748-749 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 28 июня - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +18°, днем +28°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +17°, днем +29°.

В Тернополе 28 июня ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +28°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +27°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +17°...+29°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу ночью будет +17°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+26°.

В Одессе 28 июня - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +27°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +30°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +28°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, обласно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +18°...+27°.

В Краматорске завтра переменная облачость, температура ночью +14°, днем +26°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +27°.

Вас также могут заинтересовать новости: