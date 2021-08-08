Инцидент, произошедший на "Крещатике", вызвал дискуссию в сети.

В Киеве показали на видео, как один из пассажиров подземки решил справить нужду прямо на станции.

Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел на"Крещатике". Примечательно, что это происходит не на платформе, а прямо на рельсах.

"Не, ну да, а где еще справлять свои бухие нужды...?", - пишет автор публикации.

Запись вызвала дискуссию в комментариях под ним. Большинство киевлян согласились с тем, что подобное поведение неприемлемо. Впрочем, многие в комментариях отметили актуальность проблемы отсутствия туалетов в подземке. Кое-кто раскритиковал норму о запрете посещать пассажирам служебные туалеты в Киевском метрополитене.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве на Майдане Независимости подросток справил нужду в фонтан. Он это сделал несмотря на большое количество прохожих рядом.

В другом случае в столице сняли на видео водителя маршрутки, который вышел из автобуса и справил нужду прямо на его колесо.

Автор: Иван Бойко