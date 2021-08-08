В Киеве показали на видео, как один из пассажиров подземки решил справить нужду прямо на станции.
Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.
Инцидент произошел на"Крещатике". Примечательно, что это происходит не на платформе, а прямо на рельсах.
"Не, ну да, а где еще справлять свои бухие нужды...?", - пишет автор публикации.
Запись вызвала дискуссию в комментариях под ним. Большинство киевлян согласились с тем, что подобное поведение неприемлемо. Впрочем, многие в комментариях отметили актуальность проблемы отсутствия туалетов в подземке. Кое-кто раскритиковал норму о запрете посещать пассажирам служебные туалеты в Киевском метрополитене.
Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве на Майдане Независимости подросток справил нужду в фонтан. Он это сделал несмотря на большое количество прохожих рядом.
В другом случае в столице сняли на видео водителя маршрутки, который вышел из автобуса и справил нужду прямо на его колесо.