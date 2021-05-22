Жители Киева раскритиковали поступок парня.

В Киеве на Майдане Незалежности подросток справил нужду в фонтан. Он это сделал несмотря на большое количество прохожих рядом.

Об этом сообщили в сообществе "Киев оперативный" в соцсети. На видео видно, как молодой человек стоит у фонтана и справляет нужду.

"Похоже, что среди молодежи в Киеве происходит некий "челлендж" на самый нелепый поступок. Ну, как это можно объяснить?",- говорится в сообщении.

Жители Киева в комментариях раскритиковали поступок молодого человека.

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Автор: Иван Бойко