Парень помочился в фонтан прямо в центре Киева \ фото kyivcity.gov.ua
В Киеве на Майдане Незалежности подросток справил нужду в фонтан. Он это сделал несмотря на большое количество прохожих рядом.
Об этом сообщили в сообществе "Киев оперативный" в соцсети. На видео видно, как молодой человек стоит у фонтана и справляет нужду.
"Похоже, что среди молодежи в Киеве происходит некий "челлендж" на самый нелепый поступок. Ну, как это можно объяснить?",- говорится в сообщении.
Жители Киева в комментариях раскритиковали поступок молодого человека.
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