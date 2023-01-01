47-летний киевлянин задержан.

Мужчине, который запускал салюты в центре Киева в новогоднюю ночь, грозит ограничение свободы до пяти лет.

Правоохранители задержали 47-летнего киевлянина в порядке ст. 208, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Около полуночи в столичную полицию поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты. Соответствующее видео с фейерверками распространилось также во многих телеграм-каналах. Правоохранители зарегистрировали обращение и немедленно начали поиски причастных лиц", - сказано в сообщении.

Видео дня

Полицейские установили, что фейерверки запускались в жилом дворе на улице Константиновской, где было изъято использованную пусковую установку. Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили предполагаемого подозреваемого и провели в его квартире неотложный обыск. У него нашли крышку от использованного фейерверка.

Начато уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. В полиции отмечают, что фигуранту грозит ограничение свободы на срок до пяти лет. В полиции отмечают, что использование пиротехники запрещено и каждый факт такого нарушения будет задокументирован, а виновные - привлечены к ответственности.

Использование фейерверков во время войны

Как сообщал УНИАН, 30 декабря в Национальной полиции напомнили, что в Украине действует запрет на распространение и использование фейерверков.

В сообщении отмечалось, что подумать нужно в первую очередь о людях, которые могут воспринять фейерверк за взрывы.

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