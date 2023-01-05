Празднично-экскурсионный паровоз будет курсировать по столице 14 и 15 января.

В столице "Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы самого популярного в эти новогодние праздники ретро-поезда на паровозной тяге сообщением Киев-Пассажирский — Киев-сказочный.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, празднично-экскурсионный паровоз будет курсировать по столице 14 и 15 января.

Отправление поезда - в 12:34 с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала. Путешествие продлится чуть больше часа.

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Отмечается, что в составе поезда будет два старинных паровоза 1954 года и пять пассажирских вагонов с местами для сидения.

Билеты уже в продаже на сайте перевозчика, чат-боте и в приложении по запросу Киев-Пассажирский — Киев-Сказочный, поезд №894/893. Также билеты можно купить в кассах вокзалов. Стоимость взрослого билета стартует от 136,96 грн, детского — от 104 грн

Новые рейсы "Укрзализныци" на праздники: детали

30 декабря стало известно, что "Укрзализныця" в честь зимних праздников запустила во Львове сказочный ретро-поезд.

Также с 30 декабря компания возобновила работу "Буковельського экспресса" сообщением "Львов – Ясиня". От железнодорожной станции "Татаров-Буковель" до популярного горнолыжного курорта можно будет доехать на специальных шаттл-басах.

Кроме того," Укрзализныця " на период новогодних праздников назначила дополнительные поезда во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы и Кривой Рог. Еще один дополнительный поезд назначили в Тернополь.

Также с 30 декабря из Киева в Славское будет курсировать "Лыжный экспресс".