Неадекватное поведение сняли на видео очевидцы.

В Киеве на Позняках женщина послала двух своих детей за пивом и едой, а после их возвращения едва не устроила расправу. Якобы, они купили не то, что надо.

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Об этом сообщает "Сегодня", публикуя видео инцидента. По имеющейся информации, детям поручили приобрести продукты и несколько бутылок пива. Их "вина" заключалась в том, что они долго ходили в магазин и купили не тот фарш. Из-за этого женщина громко кричала на одного из детей, употребляя ненормативную лексику. Также она разбросала купленные продукты.

На неадекватное поведение обратила внимание другая женщина, проходившая мимо. Она подошла спросить, что происходит. В ответ горе-мать накричала и на нее.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

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Автор: Юрий Годован