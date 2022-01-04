На Набережном шоссе в Киеве произошел жуткий инцидент – один из автомобилей перевернулся во время движения, перелетев через соседнюю полосу.
Видео происшествия появилось в Telegram Киев Оперативный 3 января.
Предположительно, водитель легковушки пытался пристроиться на полосу шоссе, однако не рассчитал дистанцию с другим транспортом, поскольку на момент аварии движение на дороге было оживленным.
Не удосужившись безопасно пересечь полосу, водитель на большой скорости задел бок автомобиля спереди и перевернулся, фактически перелетев несколько метров.
Как свидетельствуют отснятые очевидцами кадры, ДТП по меньшей мере на несколько часов парализовало движение на участке шоссе. На месте происшествия работали патрульные.
В результате инцидента автомобиль перевернулся на крышу.
О пострадавших или погибших не сообщается.