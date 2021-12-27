Пострадавшая пыталась самостоятельно потушить пожар.

В Черновцах спасатели устанавливают причины пожара на территории рождественской площадки на Соборной площади.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГСЧС в Черновицкой области Сергей Бабчук, инцидент в центре города произошел примерно в шесть часов утра, сообщает местное издание "Молодой буковинец".

Так, по информации спасателей, пожар возник не в деревянном домике, а рядом с ним. Неподалеку стояла компания молодых девушек. Одна из них пыталась потушить пожар, в результате чего огонь перекинулся на верхнюю одежду пострадавшей.

Читайте такжеНа вокзале Львова загорелся пассажирский вагон (фото)Как отметил Бабчук, сейчас причины и все обстоятельства пожара устанавливаются.

Прибывшая на место происшествия скорая помощь госпитализировала пострадавшую в больницу.

Напомним, жуткий случай произошел в оккупированном Луганске. Во время открытия новогодней елки запущенный фейерверк попал прямо в толпу. Людям пришлось бежать и прятаться, чтобы спастись от пиротехники.

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