Место происшествия уже обследуют правоохранители.

В Киеве с крыши здания на машину свалился кусок льда. От удара в салоне повыбивало стекло и искорежился металл.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам владельца автомобиля, он припарковался буквально на полчаса, подъехав к месту работы. Вышел, когда услышал уже звуки сигнализации. Лед толщиной 15 см летел с крыши пятиэтажного здания.

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Место происшествия обследуют правоохранители. Копы ситуацией не удивлены, говорят, что в течение последних дней на подобные вызовы выезжали неоднократно.

Водители, утверждает полиция, пренебрегают правилами безопасности и заезжают за предупреждающую ленту, которой обычно огораживают места возможного падения льда.

Но в этом случае территорию коммунальщики никакими знаками не обозначали, поэтому владелец проломанной машины готовится судиться с местным ЖКХ, на балансе которого и находится здание.

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Автор: УНИАН