Инцидент произошел на столичных Березняках.

В Киеве водители легковушки и мотороллера устроили драку прямо на дороге. Причины конфликта пока не известны.

Соответствующее видео обнародовано на странице "Віртові Еспресо" в Facebook.

"На столичных Березняках что-то не поделили водители Skoda и мотороллера. Разговор был коротким, но, вероятно, результативным...",- говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован