Конфликт на Березняках / скриншот
В Киеве водители легковушки и мотороллера устроили драку прямо на дороге. Причины конфликта пока не известны.
Соответствующее видео обнародовано на странице "Віртові Еспресо" в Facebook.
"На столичных Березняках что-то не поделили водители Skoda и мотороллера. Разговор был коротким, но, вероятно, результативным...",- говорится в сообщении.
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