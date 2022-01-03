Цимбалюк подчеркнул, что никогда не собирался оставаться в России, если он туда не вернется, то его это устроит.

Украинский журналист, корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк выехал из России после вызова его на допрос в прокуратуру.

Об этом он заявил в интервью Громадському.

"Я уехал из РФ, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Русская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова", – сказал Цимбалюк.

По его словам, было много сигналов, что власти РФ "взялась" за него.

"Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю, кто-то еще какую-то фигню выдавал. Поэтому сейчас надо дождаться и понять, как действовать дальше. Хотя открою вам тайну. Несмотря на то, что я прожил там 13 лет и проработал корреспондентом агентства УНИАН, я никогда не собирался там оставаться. И даже если я туда больше не вернусь – это меня тоже устроит", - подчеркнул он.

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Цимбалюк пояснил, что не ясно, заведено ли вообще дело в России против него. В последнее время в России начали публиковать в СМИ соответствующие документы: всевозможные заявления, обращения депутатов в Следственный комитет, полицию. Апогеем этого стала публикация в СМИ о вызове журналиста на допрос.

"Вместо меня пришел мой адвокат, а прокуроры почему-то на эту стрелку не пришли. Кто-то в соседнем кабинете Николаю Полозову сказал, что они отозвали повестку. Так оно или не так? Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых надо вытащить", – резюмировал Цимбалюк.

"Единственная наша задача сейчас с адвокатом Полозовым, чтобы когда в следующий раз я полечу в Вильнюс есть бобра, например, не случилось так, что я нахожусь в розыске Интерпола. Поэтому мы решили не оставлять это дело", – отметил журналист.

Напомним, как писал УНИАН, адвокат Николай Полозов, который защищал десятки незаконно заключенных Россией украинцев, сообщил в Facebook, что он будет представлять интересы Цимбалюка.

Сам Цимбалюк, комментируя эти события, отметил: "Поворот в моей репортерской работе интересный, итог закономерен: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не русский. С таким адвокатом мы всех порвем. Деньги, полученные по решению ЕСПЧ, будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационными властями".

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала обвинения российских властей в отношении корреспондента УНИАН в Москве Романа Цымбалюка нарушением его прав.

Справка УНИАН. Роман Цимбалюк - корреспондент агентства УНИАН в России и единственный украинский журналист, аккредитованный в РФ. Он известен жесткой проукраинской позицией и активно участвует в популярных политических ток-шоу на российском ТВ.

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