Айдер Муждабаев жестко высказался о женщинах, которые отказываются защищать свою страну.

На фоне бурного обсуждения приказа Минобороны, согласно которому женщинам многих профессий придется встать на воинский учет, журналист Айдер Муждабаев обозвал украинок. Он заявил, что женщины, которые не хотят защищать свою страну, якобы являются "самками крепостных".

Своим провокационным мнением журналист поделился в Facebook.

Муждабаев решил не давать объяснений оскорбительной фразе и просто сделал картинку со своим фото и разместил возле нее провокационный текст.

"Женщины, которые отказываются защищать свою страну, — самки крепостных, которые хотят продать в рабство своих детей", - написал журналист.

Конечно же, заявление Муждабаева вызвало нешуточную реакцию. Одни пишут, что поддерживают журналиста и его мнение. Однако нашлись и те, кому не понравилось оскорбительное заявление об украинках.

Под постом Муждабаева нет ни одного негативного комментария, однако в сообществах в сети люди бурно обсуждают слова журналиста и мнения пользователей разделились.

В Украине на воинский учет будут ставить женщин отдельных профессий - что известно

Недавно стало известно, что украинок определенных профессий начнут ставить на воинский учет. В перечень входят сотни специальностей. Об этом говорится в приказе Минобороны от 11 октября.

В документе указано, что работодатель должен проконтролировать, стали ли его сотрудницы, работающие по указанным специальностям, на воинский учет. В то же время при приеме на работу будут проверять документы и отметки о постановке на воинский учет.

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Впоследствии в ВСУ разъяснили ситуацию со взятием женщин ряда профессий на воинский учет. Каждая женщина должна прийти в военкомат, сообщили в ВСУ и объяснили процедуру постановки на воинский учет.

После этого стало известно, что нардеп заявил о планах сократить список профессий женщин для воинского учета. А в Минобороны объяснили, будут ли брать на воинский учет беременных и женщин с детьми.

27 декабря петиция об отмене приказа набрала 25 тысяч подписей, после чего в Минобороны ответили противникам воинского учета для женщин.

Сегодня же, 30 декабря, стало известно, что в Раду внесли законопроект о добровольный воинский учет для украинских женщин.