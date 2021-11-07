На крыше шестиэтажного административного здания произошло короткое замыкание проводов.

В Киеве поздно вечером 6 ноября загорелось здание торгового центра "Интервал-Плаза" на Большой Васильковской, 143/2.

На видео очевидцев пожара видно, что у здания пылает крыша.

На место направились пожарные. Позже в ГСЧС рассказали, что столичные спасатели ликвидировали пожар в административном здании.

"6 ноября в 21:53 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Большой Васильковской, 143/2 в Печерском районе столицы. ... По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что на крыше шестиэтажного административного здания произошло короткое замыкание проводов с последующим горением. Пожарные сразу приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении спасателей.

В 22:09 возгорание локализировали на площади 5 квадратных метров и в 22:14 - ликвидировали.

На месте происшествия работали шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.

Жертв и пострадавших, по данным ГСЧС, нет. Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Ранее пожар произошел в Киево-Печерской лавре. Огонь загорелся в здании, где расположена мастерская по росписи икон.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова