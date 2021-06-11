Девушка поскользнулась и упала под трамвай / скриншот из видео
В Киеве девушка упала под трамвай.
Об этом "Киев оперативный" сообщает в своем Telegram-канале.
Несчастный случай произошел в Киеве на бульваре Ярослава Гашека. Девушка поскользнулась и упала под трамвай.
«Чтобы вытащить пострадавшую, пришлось поднимать трамвай. Она жива и госпитализирована», - говорится в сообщении.
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