Аварийно-диспетчерские службы занимаются ликвидацией последствий плохой погоды.

Киев пытается оправиться от последствий "урагана", который 28 октября охватил часть регионов Украины вместе с Киевщиной.

Из-за сильных порывов ветра по городу разбросало сотни деревьев и веток. По данным КО "Киевзеленстрой", речь идет о 592 деревьях, которые повалила или повредила непогода. Такую статистику озвучили по состоянию на 14:00.

"В первую очередь убирают деревья и ветки, которые мешают транспорту, пешеходам, а также несут опасность", - отмечает ведомство.

Для ликвидации последствий задействовали 34 единицы техники и 208 коммунальщиков.

В то же время Киевская городская военная администрация уточнила, по состоянию на 15:30 известно о гибели двух украинцев вследствие непогоды - мужчин 65 и 35 лет. Пострадало от сильного ветра 7 украинцев (в возрасте от 21 до 69 лет).

Также в Киеве сильный ветер повредил 2 жилых дома, 3 киоска, 10 машин, упал 1 баннер, фиксируется обвал 6 опасных конструкций (металлических конструкций, заборов или окон). По данным КМВА, на проезжую часть упало 23 дерева, еще 3 упали на трамвайные пути.

Сегодня ветер нанес удар по Дубенскому замку

Сегодня среди "жертв" ветра также оказался Дубенский замок - архитектурный и культурный памятник волынян, который впервые построили как крепость в Ровенской области в 10 веке. Днем в ГСЧС сообщили, что ветер повредил крышу замка. Спасателям пришлось задействовать спецтехнику, чтобы снять аварийные элементы с крыши. Подробнее о разрушения, которые нанес ветер Дубенскому замку, и о его ценности для Украины - читай здесь.

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