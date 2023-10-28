Речь идет о детинце-крепости в Ровенской области, который основали в 10 столетии.

В Украине шквальный ветер продолжает наносить разрушения и приводить к трагедиям: после гибели двух человек в Киевской области стало известно, что стихия также задела средневековую памятку волынян - Дубенский замок, который впервые возник как крепость еще в 10 веке.

В день 28 октября в ГСЧС сообщили, что из-за непогоды была повреждена крыша известного Ровенского замка, который сейчас входит в комплекс Государственного историко-культурного Дубенского заповедника.

"Спасатели с помощью специального оборудования сняли аварийные элементы крыши Дубенского замка на площади 200 м2, которые были повреждены в результате сильного ветра", - говорится в сообщении экстренной службы.

Больше о Дубенском замке

Официальной датой сооружения Дубенского замка считается 1492 год, который пришелся на период позднего средневековья на территории Украины. До этой даты он существовал как детинец летописного Дубна. Считается, что эту крепость волыняне построили в 10 веке. Во время монгольского нашествия (1240-1241 годы) детинец был разрушен. Впервые его отстроили, сначала под видом деревянно-земляного укрепления, при правлении князя Федора Островского. Однако недостаточная прочность деревянных стен и укреплений вынудила князя впоследствии достроить замок, превратив его на каменную крепость. После этого памятник еще несколько раз реконструировали.

Археологические раскопки и изучение территорий Дубенского замка начались в 1995 году. Тогда археологи подтвердили, что замок существовал на территории Украины еще с 10 века. Он считается важной памятной украинской истории, культуры и археологии.

Накануне синоптики предупредили украинцев о сильном ветре

27 октября Укргидрометцентр объявил об опасных метеорологических явлениях не территории Украины. В частности, I уровень опасности на 28 октября объявили для Киевщины. Синоптики предупреждали, что в Украине меняется роза ветров - с юго-западного направления на северо-западный. Максимальные порывы ветра прогнозировали скоростью до 17-22 м/с.

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