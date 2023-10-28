Во Львовской области из-за сильного ветра и дождя без электричества остались более 130 населенных пунктов.

Непогода в Украине сегодня, в субботу, 28 октября, наделала много беды - в более 780 населенных пунктах на территории 12 регионов возникли проблемы с электроснабжением, больше всего досталось Хмельницкой, Львовской и Ривненской областям.

Упало много деревьев, спасатели борются с последствиями непогоды, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в Telegram. По его сведениям, уже распилили и убрали около 100 деревьев.

Во Львовской области из-за сильных дождей и порывов ветра без электроснабжения остались 132 населенных пункта (49 - полностью, а 83 - частично), поделился в мессенджере глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. 240 специалистов работают над тем, чтобы в дома людей вернулся свет, к работам привлечено 84 единицы техники.

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"В результате ночной непогоды отключено около 30 линий электропередач. Больше всего пострадал Ривненский район. Есть обесточивание в Дубенском и Сарненском. Специалисты Ривнеоблэнерго уже работают на оборванных линиях. Формируются и отправляются дополнительные ремонтные бригады", - сообщил начальник Ривненской ОВА Виталий Коваль.

В Тернопольской областной государственной администрации сообщили, что обесточены 70 населенных пунктов. Аварийные бригады уже работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение.

В Хмельницкой области в результате непогоды этой ночью без электроснабжения остались 445 населенных пунктов (180 - частично). По состоянию на 12:00 без электричества оставался 391 населенный пункт (более 50 тысяч потребителей).

"Порывы ветра до 28-30 м/с спровоцировали обрывы проводов воздушных линий электропередачи, падение деревьев и веток, повреждение крыш. Самая сложная ситуация на севере Хмельницкой области. Аварийно-восстановительные бригады с 06:00 часов утра устраняют последствия стихии", - отметили в Хмельницкой ОВА.

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В ряде областей нашего государства бушевала непогода, объявлено штормовое предупреждение. В частности, сообщалось, что в Киеве в результате падения деревьев погибли двое мужчин. Кроме того, из-за падения веток женщина получила травму позвоночника, пострадавшую госпитализировали.

В "Укрзализныце" сообщили, что из-за непогоды по состоянию на 12:56 задерживались более 20 поездов. Время опоздания составляло от 36 минут до 4 часов. Наибольшие опоздания зафиксированы на рейсах из Ивано-Франковска в столицу Украины, из Черновцов в Киев. Кроме того, опоздание более чем на 4 часа зафиксировано на рейсе Ужгород - Киев.

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