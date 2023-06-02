В период, за который коммунальному предприятию заплатили, в 30 киевских школах вообще не предоставляли услуги по питанию.

Бюро экономической безопасности разоблачило киевских чиновников, которые во время полномасштабной войны в сговоре присвоили около 4 миллионов гривен. По официальным документам, эти деньги потратили на питание детей в столичных школах.

Как сообщили в ведомстве, районная государственная администрация в 2022 году перечислила средства за услуги по питанию для 30 столичных учебных заведениях коммунальному предприятию, которое вообще не кормило детей в этот период.

"Детективы БЭБ установили, что РГА перечислила средства коммунальному предприятию на основании актов выполненных работ, составленных еще до заключения соответствующего договора. А услуги по питанию для 30 столичных учебных заведений в упомянутый период вообще не предоставлялись", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что о подозрении в завладении 4 миллионами гривен местного бюджета и подделке официальных документов сообщили начальнику управления образования одной из районных государственных администраций Киева и руководителю коммунального предприятия. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Обучение в школах Киева в условиях войны

2022/2023 учебный год в Украине проходил для детей в нескольких формах - очной, дистанционной, смешанной и семейной.

В столице для очного обучения детей открывали только те школы, где обустроены простейшие укрытия. Ученики заведений, где укрытий нет, учились в онлайн-формате.

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