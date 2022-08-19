Учреждения, в которых и рядом с которыми нет укрытий, будут работать в онлайн-формате.

В Киеве для очного обучения детей откроют только те школы, где обустроены простейшие укрытия.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В столице для очного обучения детей откроют только те школы, где обустроены простейшие укрытия. Учреждения же, в которых и рядом с которыми нет укрытий, будут работать в онлайн-формате", - сообщил он.

Кличко сообщил, что в более 1 тысяче учебных заведений (школах и садиках) города проведен мониторинг укрытий и помещений относительно возможности их использования как простейших укрытий и составлены акты оценки.

"На сегодня обследовали 100% учебных заведений и составили акты оценки 67% укрытий при учебных заведениях", - отметил он.

Ранее стало известно, что до начала образовательного процесса в очной форме обучения по показателям обеспеченности участников образовательного процесса укрытиями фонда защитных сооружений гражданской защиты готово более 40% школ.

Учебный процесс в школах с 1 сентября в условиях войны России против Украины организовано по четырем моделям, которые уже разработали специалисты Министерства образования и науки.

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