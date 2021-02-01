В Киеве более двух часов продолжается проверка Центрального железнодорожного вокзала в связи с анонимным сообщением о минировании.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киеве.
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«Проверка продолжается. Людей эвакуировали. Позже будет информация, сколько людей было эвакуировано», - отметили в управлении.
Собеседник сообщил, что информация о минировании поступила около 8:20. Службы сразу выехали на место и начали проверку, которая продолжается до сих пор. «В сообщении говорилось о Центральном вокзале», - добавили в главке, отвечая на вопрос, проверка продолжается только в главном здании вокзала или и в здании пригородных электричек.
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