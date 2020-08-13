В Киеве бабушка насовсем покинула маленьких внучат на улице возле магазина (фото)

Мать детей уже два месяца не появлялась дома.

В Киеве на улице Пивничной в Оболонском районе полиции сообщили, что у магазина уже длительное время стоит коляска с двумя маленькими детьми.

После получения информации правоохранители разыскали бабушку девочек, которым всего один и два года, бросившую их, сообщили в полиции, говорится в сюжете ТСН.

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"К Оболонскому управлению полиции поступило сообщение о том, что рядом с магазином на улице Пивничной длительное время находится коляска с двумя маленькими детьми. Через несколько минут после получения информации полицейские разыскали родственницу девочек и установили обстоятельства, при которых она их оставила", - говорится в сообщении.

Как оказалось, семья состоит на учете как таковая, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, в связи с уклонением родителей от выполнения своих обязанностей.

"Нам женщина объяснила, что дочь оставила у нее детей и около двух месяцев она не появляется дома и не интересуется малышами. Следовательно, женщина попросила забрать сестер, написала официальный отказ и передала их на попечение государству", - сообщили правоохранители.

После осмотра врачи отвезли сестер в медицинское учреждение для временного пребывания.

В Одессе мать бросила своих 6 детей на улице вместе с несовершеннолетним двоюродным братом. Дети провели на детской площадке и у пруда двое суток.

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