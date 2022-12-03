Наши бойцы прицельно ударили по скоплению оккупантов.

Украинские пограничники филигранно накрыли россиян в Донецкой области. Наши бойцы уничтожили оккупантов из минометов в захваченном доме.

"Оккупантам в Донецкой области не удалось уйти от минометного огня пограничников! Бойцы уничтожили россиян в захваченном доме", - говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

На обнародованных кадрах видно, как солдаты армии РФ суетятся возле дома в одном из населенных пунктов на Донбассе, где их и накрыли украинские защитники. Здание было уничтожено вместе с российскими военными.

Видео дня

Война в Украине - что известно

В Бахмуте, где идут ожесточенные бои, под огнем пока остается более 300 детей. Правоохранители призывают родителей согласиться на эвакуацию.

2 декабря стало известно, что украинские войска ударили по четырем пунктам управления врага и района сосредоточения личного состава и техники оккупантов.

По состоянию на 2 декабря потери россиян среди личного состава достигли 90090. Отмечется, что украинские военные за сутки лаквидировали 650 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: