Украинские пограничники филигранно накрыли россиян в Донецкой области. Наши бойцы уничтожили оккупантов из минометов в захваченном доме.
"Оккупантам в Донецкой области не удалось уйти от минометного огня пограничников! Бойцы уничтожили россиян в захваченном доме", - говорится в сообщении Государственной пограничной службы.
На обнародованных кадрах видно, как солдаты армии РФ суетятся возле дома в одном из населенных пунктов на Донбассе, где их и накрыли украинские защитники. Здание было уничтожено вместе с российскими военными.
Война в Украине - что известно
В Бахмуте, где идут ожесточенные бои, под огнем пока остается более 300 детей. Правоохранители призывают родителей согласиться на эвакуацию.
2 декабря стало известно, что украинские войска ударили по четырем пунктам управления врага и района сосредоточения личного состава и техники оккупантов.
По состоянию на 2 декабря потери россиян среди личного состава достигли 90090. Отмечется, что украинские военные за сутки лаквидировали 650 оккупантов.